المغاربة المقيمون في الخليج حولوا 1200 مليار إلى المملكة

في الوقت الذي تمر فيه العلاقات المغربية الخليجية بمرحلة غموض ومراجعة سبق أن أعلنها وزير الخارجية، ناصر بوريطة، كشفت المعطيات الحديثة لمكتب الصرف أن المهاجرين المغاربة المقيمين في هذه الدول الغنية بالنفط يواصلون تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى المغرب، ناهزت 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم) في سنة 2018.

وفي الوقت الذي واجه المغرب صعوبات في تحصيل مبالغ المساعدات التي وعد بها الخليج في إطار الشراكة الاستراتيجية المفترضة، حول المغاربة المقيمون فيه قرابة 18 في المائة من مجموع تحويلات مغاربة الخارج.

وجاء مغاربة السعودية في المقدمة بأكثر من 4 ملايير ونصف مليار درهم، متبوعين بمغاربة الإمارات، فيما حوّل كل من مغاربة قطر والكويت نحو ملياري درهم.