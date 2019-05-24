سلا.. مواطنون يحتجزون موظفين بملحقة “الروسطان” الإدارية والشرطة تتدخل

احتجز مواطنون بسلا، عددا من موظفي الملحقة الإدارية الروسطان بسلا، ومنعوهم ظهر، اليوم الجمعة، من الخروج لأداة صلاة الجمعة.

ومنع المواطنون الموظفين من الخروج قبيل آذان الظهر، وطالبوهم بإنجاز وثائقهم الإدارية أولا والتوقيع عليها، بينما قال الموظفون إن القانون يسمح لهم بمغادرة مكان عملهم قصد أداء صلاة الجمعة.

وخلف الحادث فوضى كبيرة في الملحقة، وتسبب التدافع في إصابة موظفة بالملحقة، قبل إن يستنجد الموظفون بعناصر أمن سلا.

وحلت فرقة أمنية بعين المكان، ولم يسفر تدخل عناصرها إلى حل النزاع، قبل أن تقود الشرطة الجميع، (موظفين ومواطنين)، إلى الدائرة الأمنية لتحرير محضر حول الحادثة.