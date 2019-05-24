غزة: جثمان زكي مبارك يصل من تركيا مع آثار تعذيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استلمت عائلة الفلسطيني زكي مبارك، الذي توفي بسجن في تركيا، جثمانه الذي وصل عصر اليوم الجمعة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى دير البلح وسط قطاع غزة حيث تم دفنه، كما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
وصرّح شقيق مبارك الذي تتهمه السلطات التركية بالتجسس للإمارات العربية وتقول إنه توفي منتحرا في سجنه، زين الدين مبارك أبو سبيتان، "أخيراً وبعد حوالي شهر من وفاته تسلمنا جثمان الشهيد زكي وقمنا بدفنه في مقبرة دير البلح".
وأضاف "لن نقيم بيت عزاء إلا بعد انتهاء التحقيقات وإدانة السلطات التركية المسؤولة عن تعذيبه وقتله".
وتابع أنه "تم تشريح الجثة في مصر وتدل النتائج الأولية أن زكي تعرض للتعذيب البشع وتم استئصال أعضائه الداخلية وقطع لسانه، ووعدنا من النيابة العامة بمصر بأخذ التقرير النهائي خلال أسبوعين أو 4 أسابيع وبعدها سنبدأ فورا بإجراءات لمقاضاة تركيا".
وقد شارك مئات الفلسطينيين، الجمعة، في تشييع مبارك إلى مثواه الأخير.
وقالت شقيقته سناء التي كانت ترتدي سترة برتقالية كتب عليها "لماذا قتلوه"، إن السلطات التركية "اغتالت زكي بدون أَي ذنب اقترفه لإخفاء جريمة تعذيبه".
وتم اعتقال مبارك في بداية نيسان/ أبريل الماضي بعد عدة أيّام من وصوله تركيا، ووجهت له تهمة التجسس لصالح الإمارات العربية، لكن العائلة نفت التهم الموجهة لابنها.
وذكرت النيابة العامة في إسطنبول أنه عثر على زكي مبارك الذي أوقف مع شخص آخر، في الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي مشنوقا أمام باب الحمام في زنزانته الانفرادية، في سجن سيليفري، قرب إسطنبول.
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