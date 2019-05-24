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فالفيردي يرد على إمكانية إقالته من تدريب برشلونة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - شدد مدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي، على أهمية التتويج بالكأس غدا، السبت، عندما يلاقي نظيره فالنسيا في المباراة النهائية للبطولة.

وذكر فالفيردي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة "نعطي أهمية كبيرة لمباراة الغد، لأن الفوز بها يمنحنا بطولة جديدة".

وأضاف "قدمنا موسمًا رائعًا، حتى مباراة ، لكن في المجمل ما فعلناه جيد للغاية، ونستهدف استكماله بالتتويج بالكأس غدًا".

وبسؤاله عن خسارة ليفربول (4ـ0) في دوري الأبطال وتأثيرها على مواجهة فالنسيا، قال "عندما تتعرض لمثل هذه الهزيمة تتأثر نفسيًا بشكل كبير، لكن عليك أن تستفيق سريعًا من أجل العودة، ونحن الآن مقبلون على مباراة ستمنحنا لقبًا مهمًا".

وعن ارتباط مستقبله بمباراة الغد وإمكانية إقالته حال الخسارة، أوضح "لا أعتقد ذلك، أفكر فقط في اللقاء وكيفية الفوز به".

وتابع "هذا يمكن أن يحدث لمارسيلينو (مدرب فالنسيا)، أو في مدريد، فقد غيروا 3 مدربين في موسم واحد".

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وعن تصريحات ، بأنه مستمر، قال "لا أعلم لأنني لم أسمعه، لكننا جميعًا هنا نتحمل مسؤولية أي سقوط، ليس شخصًا بمفرده".

وواصل "لا أتعرض لأي ضغوط، لطالما احترم النادي عملي، ولا توجد أي شكاوى من الرئيس أو الإدارة".

وعن موقف سيميدو من مباراة الغد، أوضح "إنه جاهز، سيتدرب اليوم معنا، وسيكون متاحا في مباراة الغد".

وأكمل "أما أرتورو فيدال فقد أخبرته أنني لن أعتمد عليه إلا بعدما يكون جاهزًا بنسبة 100% مثل الشهر الماضي، لكن حاليًا كوتينيو هو الأكثر جاهزية".

وعن إمكانية تحقيق الثنائية للموسم الثاني على التوالي، قال "إنها فرصة لا تصدق بالنسبة لي.. متحفز للغاية لأنني واثق أن الجميع سيبذل كل ما لديه بعد خيبة الأمل أمام ليفربول".

ونفى فالفيردي درايته بإمكانية رحيل الحارس ياسبر سيليسن، وقال "لا أعرف، لا أملك أي معلومات بشأن هذا الأمر".

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