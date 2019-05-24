شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن الإماراتية تتحدث عن رهان إيران على طاعون العصر والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الوطن الإماراتية، ان إيران تدرك أن العقول المصابة بلوثة الإرهاب هي الوحيدة القابلة للاستثمار بها لصالح أجندتها التدميرية العبثية .

واشارت في إفتتاحيتها في عدد اليوم، إلى أن ضياع العقول وتحويل حملتها إلى آلات قتل مغيبة هو ما عملت إيران دائماً على الرهان عليه، وخلال ذلك استخدمت عدة أساليب بهدف السيطرة على عقول أولئك المغيبين.

واضافت ان أسلوبها عبر المليشيات التي تعتمد عليها لخوض الكثير من المعارك بالوكالة عنها سوف تنتهي مع لجم سياسة النظام الإيراني وتجفيف منابع تمويله، فضلاً عن الداخل الإيراني الذي يغلي كبركان جراء الأوضاع المزرية التي بات عليها الشعب الإيراني وهو يرى نظامه يبدد الثورات على أجندة عقيمة ومخططات عدوانية في المنطقة.

وخلصت الى ان العالم يدرك جيداً أن التعامل مع الإرهاب وكل من يقف خلفه او يتورط فيه سواء أكانوا أفراداً أم جماعات أم أنظمة تنتهج "إرهاب الدولة"، يجب أن يكون كالتعامل مع أي وباء آخر، ولاشك أن الفكر الراديكالي القائم على الطاعون الذي يصيب العقول يعتبر من أكبر وأخطر تحديات البشرية، واليوم لم يعد السكوت عنه أو التعامل بسلبية ممكناً بأي حال، وكل ما يجري في العالم والمنطقة يؤكد أن الصبر على إيران نفذ.