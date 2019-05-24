شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعبئة أمريكية مرتقبة ضد الأعمال التخريبية القطرية والان مع التفاصيل

يستعد ناشط أميركي تدشين حملة تعبئة واسعة في الولايات المتحدة ضد الأعمال التخريبية التي تقوم بها دولة قطر في بلاده والعالم .

وتهدف الحملة إلى التوعية ب120 قضية ضد النظام القطري في المحاكم الأمريكية، تتنوع ما بين القرصنة؛ وتقديم الرشى؛ وانتهاك العقود؛ والتجسس .

وتستهدف الحملة زيارة مسؤولين ومؤسسات في عشر ولايات الشهر المقبل؛ لإلقاء الضوء أيضاً على الدور التخريبي، الذي يقوم به «نظام الحمدين» القطري في الولايات المتحدة.

ويتوقع ان يدشن الناشط محمد السمان الحملة يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 12 يوليو؛ لإثارة الوعي حول قضايا قطر، التي تزيد على 120 دعوى في المحاكم الأمريكية في 10 ولايات.