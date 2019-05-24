شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات بانفجار طرد مفخخ في مدينة ليون الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت مدينة ليون شرق فرنسا، اليوم الجمعة، انفجاراً تسبب في سقوط ثمانية جرحى في حصيلة أولية، بحسب السلطات المحلية.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة الفرنسية إلى أن مصدر الانفجار طرد مفخخ زُرع في ممرٍّ خاص بالمشاة في شارع وسط المدينة.

وطوَّقت الشرطة الفرنسية وقوات مكافحة الإرهاب المنطقة المحيطة بمكان الانفجار وأخلتها من السكان؛ للشروع في التحقيقات.