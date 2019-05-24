مقتل واصابة اربعة اشخاص بهجوم لـ'داعش' في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش شنوا هجوما في منطقة الخضيرة بصلاح الدين، وقاموا بقتل شخصين واصابة اثنين اخرين".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وباشرت بحملة دهم وتفتشي بحثا عن الفاعلين".

