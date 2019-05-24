لاعب الانيق يُطعن غدراً بالسكين

حسين وبعد فوز فريقه امام البحري 3-2، توجه الى محل سكنه في محافظة واسط، ليتعرض لطعنات بالسكين عندما كان رفقة شقيقه خلال تجولهم للتبضع في احد الاسواق التجارية بالمحافظة.

حسين تلقى العلاج في احدى مستشفيات واسط واصبح افضل حالاً الان، لكنه بنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام نفط الوسط في محافظة النجف الاشرف.



ويعد حسين احد لاعبي خط الوسط المميزين في الدوري العراقي، ومثل منتخبات الفئات العمرية، حيث تدرج ابتداءً من منتخب الناشئين عام 2014.