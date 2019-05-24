- 1/2
- 2/2
حسين وبعد فوز فريقه امام البحري 3-2، توجه الى محل سكنه في محافظة واسط، ليتعرض لطعنات بالسكين عندما كان رفقة شقيقه خلال تجولهم للتبضع في احد الاسواق التجارية بالمحافظة.
حسين تلقى العلاج في احدى مستشفيات واسط واصبح افضل حالاً الان، لكنه بنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام نفط الوسط في محافظة النجف الاشرف.
ويعد حسين احد لاعبي خط الوسط المميزين في الدوري العراقي، ومثل منتخبات الفئات العمرية، حيث تدرج ابتداءً من منتخب الناشئين عام 2014.
حسين تلقى العلاج في احدى مستشفيات واسط واصبح افضل حالاً الان، لكنه بنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام نفط الوسط في محافظة النجف الاشرف.
ويعد حسين احد لاعبي خط الوسط المميزين في الدوري العراقي، ومثل منتخبات الفئات العمرية، حيث تدرج ابتداءً من منتخب الناشئين عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الانيق يُطعن غدراً بالسكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.