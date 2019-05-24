وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حريقا كبيرا اندلع في ارض زراعية بمحصولي الحنطة والشعير تقدر بـ( ٢٠ دونم ) في منطقة الحكيم بواسط، ما اد الى الحاق اضرار مادية".
واضافت ان "مفارزنا في مركز الكوت تمكنت من إخماد النيران بعد تطويقها من عدة محاور وانقاذ ( ٢٠ دونم ) أخرى ملاصقة لها مزروعة بنفس المحاصيل بهمة عالية وبوقت قياسي قصير".
واضافت ان "مفارزنا في مركز الكوت تمكنت من إخماد النيران بعد تطويقها من عدة محاور وانقاذ ( ٢٠ دونم ) أخرى ملاصقة لها مزروعة بنفس المحاصيل بهمة عالية وبوقت قياسي قصير".
كانت هذه تفاصيل خبر اخماد حريق واسع في ارض زراعية بمركز الكوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.