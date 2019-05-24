اخماد حريق واسع في ارض زراعية بمركز الكوت

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حريقا كبيرا اندلع في ارض زراعية بمحصولي الحنطة والشعير تقدر بـ( ٢٠ دونم ) في منطقة الحكيم بواسط، ما اد الى الحاق اضرار مادية".

واضافت ان "مفارزنا في مركز الكوت تمكنت من إخماد النيران بعد تطويقها من عدة محاور وانقاذ ( ٢٠ دونم ) أخرى ملاصقة لها مزروعة بنفس المحاصيل بهمة عالية وبوقت قياسي قصير".

