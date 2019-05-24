وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد انتهاء التظاهرات التي انطلقت اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد، وانسحاب المتظاهرين، اعادت القوات الامنية فتح جميع الطرق المؤدية الى الساحة".
واضاف المصدر ان "حركة السير في الطرق تسير بشكل طبيعي".
وتظاهر المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير بناء على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمطالبة بابعاد الحرب الاقليمية عن العراق.
واضاف المصدر ان "حركة السير في الطرق تسير بشكل طبيعي".
وتظاهر المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير بناء على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمطالبة بابعاد الحرب الاقليمية عن العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر اعادة فتح الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.