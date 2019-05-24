اعادة فتح الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد انتهاء التظاهرات التي انطلقت اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد، وانسحاب المتظاهرين، اعادت القوات الامنية فتح جميع الطرق المؤدية الى الساحة".

واضاف المصدر ان "حركة السير في الطرق تسير بشكل طبيعي".



وتظاهر المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير بناء على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمطالبة بابعاد الحرب الاقليمية عن العراق.