قادة الإمارات يهنئون ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الجمعة، برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وزير الدفاع بالأدرن.