"الكرامة الليبية": الجيش لم يستهدف فندق ريكسوس بطرابلس

نفى العميد خالد محجوب، المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، أن تكون قوات الجيش الوطني الليبي استهدفت فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس.

وقال المحجوب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن إعلام حكومة المليشيات الإرهابية يروج لاستهداف الفندق لتحقيق أهداف خاصة.

وأكد المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية أن الليبيين تعودوا على كذب إعلام المليشيات وتأليفهم (وتلفيقهم) لأحداث، بغرض إثارة الرأي العام.

وأوضح المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة أن عناصر المليشيات الإجرامية تشعر بنهايتهم ما يدفعهم إلى مثل هذه الأكاذيب، مشيرا إلى أن كذبهم أصبح مكشوفا عند الليبيين".

وكان فندق ريكسوس بالعاصمة الليبية طرابلس تعرض لقصف في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ما أسفر عن أضرار مادية.

Advertisements

واتخذ نواب مقاطعون من فندق ريكسوس مقرا لهم، في محاولة لإنشاء برلمان موازٍ للبرلمان الشرعي الذي اضطر لعقد جلساته في مدينة طبرق شرقا، بسبب الظروف الأمنية.

وحاولت وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان والمليشيات الإجرامية في ليبيا الترويج للحادث، متهمة الجيش الليبي باستهداف "الفندق المدني"، حسب توصيفها.

ويتضح من الصور المتداولة للفندق المقصوف أنه لم يتم استهدافه بعملية جوية، لكون الأضرار ليست عمودية.

ويشير بعض المراقبين للشأن الليبي إلى أن فندق ريكسوس يبعد ٣٠٠ متر عن مقر القائد المليشياوي عز العرب ابن شقيقة الإرهابي غنيوة الككلي، وأنه ربما تضررت واجهة الفندق نتيجة استهداف مدفع "هاوزر" بذخيرته في مقر المليشيا.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تيسطر عليها.