ملك البحرين يغادر الإمارات بعد زيارة رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مساء الجمعة، دولة الإمارات العربية المتحدة عقب زيارة رسمية، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وكان العاهل البحريني وصل إلى الإمارات أمس الخميس، حيث بحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الإمارات بأبوظبي، بزيارة الملك حمد بن عيسى إلى بلده الثاني، معربا عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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واستعرض الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وأشاد عاهل البحرين بالدور الريادي الذي تقوم به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومساعيها الخيرة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك، إضافة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.



