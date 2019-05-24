جنود ترامب واستقالة ماي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترامب: سنرسل 1500 جندي إضافي للشرق الأوسط، شقيق الفلسطيني المقتول بتركيا: نتائج التشريح الأولية بمصر أظهرت إعدامه، رئيسة وزراء بريطانيا: سأستقيل من منصبي 7 يونيو المقبل، بوريس جونسون.. أبرز خلفاء ماي لرئاسة وزراء بريطانيا، 100 ألف فلسطيني يصلون الجمعة بالأقصى رغم الحر وقيود الاحتلال، الاتحاد الأوروبي: استقالة ماي لن تغير شيئا في محادثات "بريكست"، مقتل رجل دين بارز في تفجير استهدف مسجدا بكابول، أسهم أوروبا ترتفع بعد إشارات من ترامب بشأن التجارة، مورينيو يصدم تشيلسي بشأن هازارد، براد بيت مدافعا عن فيلم تارانتينو: لا يتضمن عنفا ضد النساء، أمل جديد لعالج متلازمة داون في الرحم، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت 18 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.

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