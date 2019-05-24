استقالة وفترة مؤقتة.. تيريزا ماي تعلن قرارات مهمة

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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
تتجه أنظار العالم اليوم إلى المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موعد تركها للمنصب حتى تمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسما لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذكرت الصحف البريطانية، الجمعة، أن رئيسة الوزراء المحافظة ستعلن اليوم "على الأرجح" استقالتها، ونقلت "بي بي سي" عن أعضاء في إدارة "ماي" طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن "تيريزا ماي ستعلن موعد رحيلها من داونينج ستريت (مقر رئاسة الحكومة) صباح الجمعة".
وتلتقي تيريزا ماي، -التي تولت رئاسة الحكومة في عام 2016، بعد تصويت البريطانيين بنسبة 52% مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو-، جراهام برادي رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين، لاستعراض تفاصيل رحيلها والبرنامج الزمني المقرر لذلك، بحسب صحيفة "تايمز".وستظل ماي في منصبها خلال فترة انتخاب
وتلتقي تيريزا ماي، -التي تولت رئاسة الحكومة في عام 2016، بعد تصويت البريطانيين بنسبة 52% مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو-، جراهام برادي رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين، لاستعراض تفاصيل رحيلها والبرنامج الزمني المقرر لذلك، بحسب صحيفة "تايمز".
وستظل ماي في منصبها خلال فترة انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين التي تستمر نحو 6 أسابيع، وقالت "التايمز" إن من المتوقع أن تبدأ المنافسة على زعامة الحزب في 10 يونيو المقبل، بعد زيارة دولية يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا من 3 غلى 5 يونيو المقبل.
ومن المرشحين الأوفر حظا لخلافة ماي، وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، زعيم الداعين إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.
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