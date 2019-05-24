الان تتابع بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات والأردن دعم للحلفاء وردع لإيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 12:15 ص, 25 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات والأردن دعم للحلفاء و ردع لإيران.

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