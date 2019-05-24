الان تتابع الجيش اليمني: إسقاط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بتعز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 11:34 م, 24 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن الجيش اليمني إسقاط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، والتقدم باتجاه جبل الوعش شمالي محافظة تعز.

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