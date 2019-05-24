واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثامن عشر توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ولاية صوماليا لاند. ووفق وكالة "واس" الرسمية، فقد جرى توزيع 400 سلة غذائية في محافظة سلحلي جنوب ولاية صوماليلاند. ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب الصومالي في مختلف المجالات. يشار إلى أن المركز يوزع، بشكل يومي، مساعدات غذائية في عدد من البلدان العربية والإسلامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل توزيع مساعدات غذائية في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.