شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترمب تتحدى الكونغرس وتبيع أسلحة للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنها أبلغت الكونغرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للسعودية. وتستعدّ الإدارة الأميركية لبيع أسلحة بقيمة نحو 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات. وقال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم (الجمعة)، إن الرئيس ترمب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى، قائلا إن «هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران».



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