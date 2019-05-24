تفعيل إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وافق الاجتماع الوزاري لوزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن على البدء في إجراءات تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد أبوغرارة أن البحر الأحمر يعد مستودعا عالميا للتنوع البيولوجي في العالم، وإعلانه منطقة خاصة سوف يسهم في حظر رمي المخلفات الصلبة مثل النفايات والبضائع التالفة أو الحيوانات النافقة أو المخلفات السائلة الملوثة بالزيت.
وأضاف أن خطوات الإعلان ستبدأ بتقديم إخطارات كافية من الدول المشاطئة للمنطقة الخاصة والعضو في اتفاقية «ماربول» بطلب تفعيل الإعلان إلى المنظمة البحرية الدولية، ويتضمن الأخطار تعهد حكومة كل طرف بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة مياه اتزان السفن ومرافق كافية لاستقبال المخلفات الأخرى مثل المخلفات الصلبة والمخلفات الزيتية على أن تتمتع هذه المرافق بقدرة كافية تفي باحتياجات السفن التي تستخدمها بدون تأخير غير مسوغ.
وأفاد بأنه في حال استلام طلب التفعيل تحدد المنظمة تاريخا لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز التنفيذ، وتخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد بهذه الصورة قبل فترة لا تقل عن 12 شهرا من حلول هذا التاريخ.
وكشف عن أن البحر الأحمر من أنظف بحار العالم، ومعظم سواحله لا تزال على طبيعتها البكر، ويضم 1200 نوع من الأسماك، 165 منها يعد من الأسماك المستوطنة، مؤكدا أن نسبة 48% من أسماك البحر الأحمر في المياه العميقة، ولا توجد في سواه من بحار العالم، وشعابه هي الأولى من حيث طول الشعاب المتصلة على مستوى العالم، والأكثر مقاومة وتحملا للتغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يكون البحر الأحمر المصدر الأخير لاستعادة الشعاب في بحار العالم.
أبرز مزايا هذه الخطوة:
- حظر رمي المخلفات الصلبة من ظهر السفن
- تعزز من عمليات الحد من التلوث الناجم عن السفن
- المحافظة على البيئة البحرية
- الحفاظ على استثمارات الدول في المناطق الساحلية
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