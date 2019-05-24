مسؤول في الخارجية الايرانية: صبرنا انتهى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

شدد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي انتهاء حالة ضبط النفس من جانب ايران، مذكّرا الدول الاوروبية المتبقية في الاتفاق النووي بتعهداتها في اطاره.

جاء ذلك في تصريح ادلى به عراقجي خلال استقباله مدير عام الشؤون السياسية في الخارجية الالمانية وكبير مفاوضي بلاده في الاتفاق النووي ينس بلوتنر، حيث جرى البحث حول احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق وجهود المانيا للحفاظ عليه.

وبين عراقجي على انتهاء حالة ضبط النفس من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذكّر بتعهدات الدول المتبقية في الاتفاق النووي بعد خروج اميركا منه، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذه التعهدات على اساس البيانات الاربعة الصادرة عن اللجنة المشتركة للاتفاق.

بدوره اكد مدير عام الشؤون السياسية في الخارجية الالمانية التزام بلاده بالاتفاق النووي وقال، ان الدول الاوروبية ستواصل جهودها ومشاوراتها لتلبية مطالب ايران والحفاظ على الاتفاق النووي.