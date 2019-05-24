قوى الأمن تعمم هوية امرأة متوفاة عثر على جثتها متحللة داخل منزلها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 15/5/2019، عثر على المدعوة: اوجيني بنيامين مومجيان والدتها ماري (مواليد عام 1959 سجل /4034/ ​برج حمود​، لبنانية)، جثة متحللة داخل منزلها الكائن في محلة برج حمود شارع الطليان / بناية فليفل / طابق ثالث، وتم تأمين نقل الجثة ودفنها بتاريخ 16/5/2019. لذلك وبناء على إشارة ​القضاء​ المختص، يرجى من ذويها او اقاربها، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 01/244431، لإجراء اللازم".

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