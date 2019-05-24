مصادر الخارجية للـ"MTV": الإفراج عن اللبناني المخطوف بنيجيريا وهو بصحة جيدة

كشفت مصادر ​وزارة الخارجية اللبنانية​ لقناة الـ"MTV" عن "الإفراج عن اللبناني "عبود لقاط" الّذي كان قد خُطف في ​نيجيريا​، وهو بصحّة جيّدة".

وكان قد اختطف المغترب اللبناني في ​نيجيريا​ على يد مسلحين مجهولين حيث يعمل بالقرب من مدينة ​​لاغوس​​.

وأعطى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ تعليماته للقنصل العام في لاغوس الياس نقولا، لمتابعة القضية على الفور والعمل على إطلاق سراحه.

مع الإشارة إلى أنّ الشاب الّذي كان مختطفًا هو من ​بلدة رحبة​ العكارية المعروفة بكثرة عدد أبنائها المغتربين في ​إفريقيا​ الغربية.