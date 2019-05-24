كشفت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية لقناة الـ"MTV" عن "الإفراج عن اللبناني "عبود لقاط" الّذي كان قد خُطف في نيجيريا، وهو بصحّة جيّدة".
وكان قد اختطف المغترب اللبناني في نيجيريا على يد مسلحين مجهولين حيث يعمل بالقرب من مدينة لاغوس.
وأعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته للقنصل العام في لاغوس الياس نقولا، لمتابعة القضية على الفور والعمل على إطلاق سراحه.
مع الإشارة إلى أنّ الشاب الّذي كان مختطفًا هو من بلدة رحبة العكارية المعروفة بكثرة عدد أبنائها المغتربين في إفريقيا الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الخارجية للـ"MTV": الإفراج عن اللبناني المخطوف بنيجيريا وهو بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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