لفت المدير العام لهيئةن "أوجيرو" عماد كريدية، إلى أنّ "ارتفاع الحرارة تسبّب بعطل في بعض المخدمات، ويجري العمل على معالجة الموضوع من قبل الفرق المختصة".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المناطق المُصابة هي: جبيل، عمشيت، منصف، معاد، عنايا، لحفد، لإهمج، بجي، مستيتا وميفوق".
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: ارتفاع الحرارة تسبب بعطل في بعض المخدمات في جبيل ويُعمل على المعالجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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