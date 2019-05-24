كريدية: ارتفاع الحرارة تسبب بعطل في بعض المخدمات في جبيل ويُعمل على المعالجة

لفت المدير العام لهيئةن "​أوجيرو​" ​عماد كريدية​، إلى أنّ "ارتفاع الحرارة تسبّب بعطل في بعض المخدمات، ويجري العمل على معالجة الموضوع من قبل الفرق المختصة".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المناطق المُصابة هي: جبيل، ​عمشيت​، منصف، معاد، ​عنايا​، لحفد، لإهمج، بجي، ​مستيتا​ وميفوق".