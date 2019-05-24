أبو العردات هنأ لبنان بعيد التحرير: نؤكد حق شعبَي لبنان وفلسطين بمقاومة إسرائيل

توجّه أمين سر "​حركة فتح​" وفصائل "منظمة التحرير ال​فلسطين​ية" في ​لبنان​ ​فتحي أبو العردات​، بالتهنئة والتبريكات لمناسبة عيد "المقاومة والتحرير" للبنان رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وجيشًا ومقاومةً وأحزابًا وشعبًا.

وحيّا "المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية، وقياداتها ورجالها وشهدائها وجرحاها، الّتي لقّنت العدو الصهيوني وجيشه دروسًا لا تُنسى في البطولة والتضحية والاستشهاد، وأجبرته على الإنسحاب من ​جنوب لبنان​ يجرجر أذيال الخيبة والهزيمة".

وركّز أبو العردات على أنّ "بهذه المناسبة، نؤكّد تمسّكنا بحقّ ​الشعب اللبناني​ والفلسطيني والشعوب العربية كافّة، بمقاومة الإحتلال الإسرائيلي بأشكال المقاومة كافّة، حتّى تحرير ما تبقّى من الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة". وأكّد "رفضنا لـ"صفقة القرن" المشؤومة وللمؤتمرات الدولية والإقليمية كافّة تحت أي مسمّى كان، ونرفض كلّ أشكال ​التوطين​ أو التهجير، ونتمسّك بكلّ حقوقنا الوطنيّة الثابتة غير القابلة للتصرّف، وفي مقدّمتها حقّ عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم في فلسطين".

ولفت إلى "أنّنا نتطلّع إلى اليوم الّذي سيكون قريبًا بإذن الله ونحتفل به سويًّا مع أشقائنا اللبنانيين والعرب، بتحقيق الإنتصار، ودحر العدو الصهيوني عن أرضنا الفلسطينية، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة على كامل اراضيها، وعاصمتها ​القدس​ الشريف".

كما أعرب عن أمله بأن "يبقى لبنان سيدًا حرًّا مستقلًّا، ينعم بالأمن والإستقرار والتقدّم والإزدهار والرخاء لما فيه مصلحة عليا للشعبين اللبناني والفلسطيني".