بلدية بيروت تعلن البدء بتنظيف رمال شاطئ الرملة البيضاء غدًا

أعلنت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​ في بيان أنه "بناء على توجيهات محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، ستبدأ الشركة المتعهدة اعتبارًا من صباح يوم غد السبت بتنظيف رمال الشاطئ الشعبي في ​الرملة البيضاء​ من خلال معدات وآليات حديثة تعمل على فصل الاوساخ والزجاج والأجسام الصلبة وغيرها عن رمال الشاطئ، ليكون الشاطئ نظيفًا وخاليًا من اي شوائب".

وذلك بعد الجولة التي اجراها شبيب، يوم أمس، على طول كورنيش بيروت. كما اعطى توجيهاته للفرق الفنية في بلدية بيروت وبمؤازرة من ​فوج حرس بيروت​ للبدء بازالة المخالفات الموجودة على الشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء".