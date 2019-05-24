أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أنه "بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ستبدأ الشركة المتعهدة اعتبارًا من صباح يوم غد السبت بتنظيف رمال الشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء من خلال معدات وآليات حديثة تعمل على فصل الاوساخ والزجاج والأجسام الصلبة وغيرها عن رمال الشاطئ، ليكون الشاطئ نظيفًا وخاليًا من اي شوائب".
وذلك بعد الجولة التي اجراها شبيب، يوم أمس، على طول كورنيش بيروت. كما اعطى توجيهاته للفرق الفنية في بلدية بيروت وبمؤازرة من فوج حرس بيروت للبدء بازالة المخالفات الموجودة على الشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بيروت تعلن البدء بتنظيف رمال شاطئ الرملة البيضاء غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.