ترزيان :كرامة القضاة من كرامة كل شخص صالح وغير متزلم لاحد

توجه النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، قائلا: "الى كل من يحاول إقصاء ​القضاة​ عن حقوقهم والمس بكرامتهم، أقولها وبكل صراحة، كرامتهم من كرامة كل شخص صالح وأمين وغير متزلم لأحد، للأسف انتم تريدون أزلاما تابعين، وليس قضاة مستقلين ومحصنين بضميرهم وكرامتهم. لن استكين".

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