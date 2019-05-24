إخماد حريق نفايات وغرفة ناطور في بعقلين وآخر شب بأعشاب يابسة في ميس الجبل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وامتدّ ليطال أكوامًا من ​النفايات​ وغرفة ناطور تابعة لمحطة وقود بالقرب من رقعة الحريق في ​بعقلين​- ​الشوف​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا أيضًا حريقًا آخر أتى على مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة في ​ميس الجبل​- ​الجنوب​".