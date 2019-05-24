إخماد حريق نفايات وغرفة ناطور في بعقلين وآخر شب بأعشاب يابسة في ميس الجبل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وامتدّ ليطال أكوامًا من النفايات وغرفة ناطور تابعة لمحطة وقود بالقرب من رقعة الحريق في بعقلين- الشوف"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".
وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا أيضًا حريقًا آخر أتى على مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة في ميس الجبل- الجنوب".
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