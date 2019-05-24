NBN: عشية عيد المقاومة والتحرير بنود الموازنة تصرخ "الحمدالله اللي تحررني"

أكّدت قناة NBN، في مقدمة نشرة أخبار السابعة مساء، أن "عشية ​عيد المقاومة والتحرير​ بنسخته التاسعة عشرة وكأن بنود ​الموازنة​ تصرخ "الحمدالله اللي تحررني" من نقاش دام تسعَ عشرة جلسة"، مشيرة إلى أن "في جلسة اليوم تمت الموافقة على كل البنود والأرقام ولم تبق أية مادة عالقة لإعادة بحثها وأُحيلت أوراقها إلى جلسة بلا موعد ستعقد في بعبدا".

ولفتت إلى أن "الأهم أنه ثبت بالوجه الشرعي لدى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن مشروع الموازنة يتضمن رؤية إقتصادية وكل ما عدا ذلك لا يعدو كونه "حكي"، موضحة أن "الحكي عن عدم وجود كلفة للتأخير فقرّشه الحريري منذ أول العام من التأخير بتشكيل الحكومة وصولاً إلى التأخير غير المبرر لإقرار الموازنة".

وركّزت على أن "رئيس الحكومة توجه بكلام إلى من يعنيه الأمر مشدداً على انه لا يمانع أن يكمل على هذا النحو إذا ما أراد هذا المعني ولكن على الناس أن تعرف أن نسبة تخفيض ​العجز​ التي تم الوصول إليها وهي سبعة ونصف بالمئة ليست عادية"، مبينة أنه "على أي حال فإن أفضل توصيف لإنزعاج الحريري كان بالمبادرة إلى مغادرة السرايا سيراً على الأقدام بعد رفعه الجلسة مباشرة".

ورأت أن "عشية عيد المقاومة والتحرير جاءت المواقف اللبنانية لتؤكد الثوابت الوطنية التمسك بالأرض والثروات واستكمال تحرير ما تبقى من ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والجزء اللبناني من بلدة الغجر"، معتبرة أنه "في ظل ما يحاك للمنطقة من صفقات أكدت ​حركة أمل​ على خيار المقاومة الذي كان وسيبقى حاجة وضرورة".

وكشفت القناة أنها "ستخصّص في عيد المقاومة والتحرير يومًا طويلًا لإحياء هذه المناسبة غدًا السبت من خلال مقابلات مباشرة من ​قلعة الشقيف​ ونشرات إخبارية خاصة كما ستقوم بنقل وقائع المهرجان الجماهيري الذي تقيمه حركة أمل في أنصار عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر غد السبت".