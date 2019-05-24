حزب سبعة: مع الناس في الساحات ومع سيدر بشروط

اكد حزب "سبعة" دعمه لمطالب ​اساتذة الجامعة اللبنانية​ ومتقاعدي ​الجيش اللبناني​ وكل مطالب الشرائح الاجتماعية التي تعيش معاناة وهاجس الدفاع عن حقوقها المكتسبة، فيما مسلسل الصفقات وهدر الاموال مستمر".

وحول ​مؤتمر سيدر​ شدد الحزب، خلال اجتماعه الاسبوعي بحضور اعضاء الهيئة التنفيذية والامانة العامة، على "ضرورة الحصول على اموال سيدر في زمن بات ​الوضع الاقتصادي​ فيه خطيرًا للغاية على ان يترافق ذلك مع اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة وهو يندرج ضمن اطار اقتراح تقدمت به سبعة منذ اكثر من عام وجمعت لاجله 18 الف توقيع من المواطنين".

ورأى الحزب أن "الشروط الأساسية للموافقة على سيدر اضافة الى الشروط المطلوبة دوليًا، هي اشراك الخبراء المستقلين لمراقبة تنفيذ الشروط التي تصب في اطار تعزيز الشفافية والمراقبة. لا سيما الناشطين في ​حزب سبعة​ كونه حزبًا منظمًا يضم في صفوفه عددًا كبيرًا من الخبراء المختصين".

كما تمّ تأكيد "متابعة معاناة اهالي ​المنصورية​ ودعم اعتراضهم على ​خطوط التوتر العالي​ في منطقتهم بجميع الوسائل المتاحة بعد ان تم اثبات وتاكيد خطورتها في ظل امعان ​وزارة الطاقة​ على تمرير المشروع رغم كل الاعتراضات خاصةً وان الحل موجود من خلال تغليفها وطمرها تحت الأرض".

وفي النهاية تم الاجماع على دعم ترشيح وزيرة ظل البيئة في الحزب ، الدكتور رانيا باسيل بصفة مستقلة.