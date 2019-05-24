النشرة: إطفائية صيدا تخمد حريق نخل وهشير قرب حاجز الجيش على الأولي

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، بأن "عناصر اطفائية صيدا أخمدوا حريق نخل وهشير في البستان المحازي لحاجز الجيش على الاولي عند مدخل صيدا الشمالي".

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