مركز المصالحة الروسي: المسلحون يعدون سيارات مفخخة لاختراق دفاعات جيش سوريا

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، اللواء فيكتور كوبتشيشين، أنّه "لا يزال هناك احتمال كبير بأنّ ​الجماعات المسلحة​ غير الشرعية ستنظّم استخدام المواد السامة، من أجل اتهام القوات الحكومية السورية لاحقًا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيّين".

وكشف في إحاطة إعلاميّة "أنّنا تلقّينا معلومات حول تجهيز قادة التشكيلات الإرهابية من سيّارتين إلى أربع سيارات مفخّخة يقودها انتحاريّون من أجل اختراق دفاعات القوات السورية"، لافتًا إلى أنّ "الجماعات المسلّحة غير الشرعيّة تنقل التعزيزات والأسلحة والمعدّات العسكريّة إلى منطقة قرية كفر نبودة في محافظة حماة".

وشدّد كوبشيشين على أنّ "خلال يومين، وصل بالفعل أكثر من 800 مسلّح وسبع دبابات على الأقلّ وثلاث مركبات قتاليّة للمشاة و15 شاحنة صغيرة مزوّدة برشاشات ثقيلة، إلى الجنوب الغربي من منطقة التصعيد بإدلب".