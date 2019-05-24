الحكومة المغربية أنشأت لجنة لتعزيز مكافحة الإتجار بالبشر

أعلنت ​الحكومة المغربية​ "إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الإتجار بالبشر".

وشدّد رئيس الحكومة المغربية ​سعد الدين العثماني​، على أنّ "الإتجار بالبشر يُعتبر عبوديّة حديثة، ولا يمكن السماح به"، موضحًا أنّ "الحكومة لن تدخر جهدًا من أجل دعم هذه اللجنة الّتي تضمّ ممثّلين عن وزارات عدّة".

ورأى أنّ "الإتجار بالبشر يستهدف بالخصوص الأطفال والنساء الّذين يعانون من وضعيّة اجتماعيّة هشّة".

وكانت قد أطلقت النيابة العامة مؤخرًا حملة على وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الإجتماعي للتوعية بمختلف أشكال الإتجار بالبشر وخطورته، و"لتعبئة كاملة لجميع المواطنين من أجل محاربة هذه الظاهرة الّتي تحتقر الإنسان".