أعلنت الحكومة المغربية "إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الإتجار بالبشر".
وشدّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، على أنّ "الإتجار بالبشر يُعتبر عبوديّة حديثة، ولا يمكن السماح به"، موضحًا أنّ "الحكومة لن تدخر جهدًا من أجل دعم هذه اللجنة الّتي تضمّ ممثّلين عن وزارات عدّة".
ورأى أنّ "الإتجار بالبشر يستهدف بالخصوص الأطفال والنساء الّذين يعانون من وضعيّة اجتماعيّة هشّة".
وكانت قد أطلقت النيابة العامة مؤخرًا حملة على وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الإجتماعي للتوعية بمختلف أشكال الإتجار بالبشر وخطورته، و"لتعبئة كاملة لجميع المواطنين من أجل محاربة هذه الظاهرة الّتي تحتقر الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المغربية أنشأت لجنة لتعزيز مكافحة الإتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.