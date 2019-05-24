أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "سلاح الجو التركي شنّ غارات جوية ضدّ منظمة "بي كا كا" في مناطق "أفاشين- باسيا"، و"الزاب"، شمالي ​العراق​. وأوضحت في بيان، أنّ "الغارات الجوية أدّت إلى تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للمنظمة". ودأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًّا على هجمات تُعلن الجهات التركية أنّ المنظمة تنفّذها داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية: تدمير مواقع لـ"بي كا كا" في غارات تركية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.