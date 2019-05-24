منظمة التحرير الفلسطينية: رئيس السنغال سيزور أراضي فلسطين العام الحالي

كشف عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير ال​فلسطين​ية" ​أحمد مجدلاني​، غداة لقائه الرئيس ​السنغال​ي ​ماكي سال​، في قصر الرئاسة بالعاصمة ​داكار​، حيث سلّمه رسالة خطيّة من الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، حول تطوّرات ​القضية الفلسطينية​، أنّ "سال وافق على تلبية دعوة عباس، لزيارة فلسطين، للمساهمة في تكريس ودعم حل الدولتين"، قبل نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أنّ "وزراء من حكومة سال، يشاركون بفعاليات "​القدس​ العاصمة الدائمة للثقافة الاسلامية 2019"، لأنّ السنغال ترأس لجنة الثقافة والإعلام في منظمة التعاون الإسلامي".

وفي 12 نيسان الماضي، انطلقت في ​مدينة أريحا​ شرقي ​الضفة الغربية​، فعاليات "القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019"، عبر احتفالية، حضرها عباس.