منظمة التحرير الفلسطينية: رئيس السنغال سيزور أراضي فلسطين العام الحالي

كشف عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" أحمد مجدلاني، غداة لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال، في قصر الرئاسة بالعاصمة داكار، حيث سلّمه رسالة خطيّة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول تطوّرات القضية الفلسطينية، أنّ "سال وافق على تلبية دعوة عباس، لزيارة فلسطين، للمساهمة في تكريس ودعم حل الدولتين"، قبل نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أنّ "وزراء من حكومة سال، يشاركون بفعاليات "القدس العاصمة الدائمة للثقافة الاسلامية 2019"، لأنّ السنغال ترأس لجنة الثقافة والإعلام في منظمة التعاون الإسلامي".
وفي 12 نيسان الماضي، انطلقت في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، فعاليات "القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019"، عبر احتفالية، حضرها عباس.
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