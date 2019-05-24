سفير روسيا بفنزويلا: موسكو ستساعد كراكاس في وجه التهديدات الأميركية

لفت السفير الروسي لدى ​كراكاس​ فلاديمير زايومسكي إلى أنّ "القوات الروسية الّتي وصلت إلى ​فنزويلا​ في آذار الماضي تساعد الجيش في تحضيراته لمواجهة التهديدات الأميركية باللجوء إلى القوة".

وأوضح في حديث مع وكالة "فرانس برس" أنّ "الحكومة الفنزويلية في حالة تأهّب منذ بداية العام لأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ تواصل تهديداتها للجوء إلى القوة ضدّ فنزويلا. في هذه الظروف، عليهم التأكّد من أنّ الأسلحة الّتي بحوزتهم تعمل". وبيّن أنّ "خبراءنا متواجدون لتدريب نظرائهم الفنزويليين على الحفاظ على جهوزية معدّاتهم العسكرية، وفي الوقت نفسه يرشدونهم إلى أفضل السبل لاستخدامها".

وركّز زايومسكي على أنّ "الروس يتواجدون في فنزويلا استنادًا إلى اتفاق موقّع عام 2001".

وكانت قد أرسلت ​روسيا​، الّتي تُعدُّ حليفة للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، نحو مئة جندي في آذار إلى فنزويلا الّتي تواجه أزمة سياسيّة منذ إعلان رئيس البرلمان ​خوان غوايدو​ نفسه رئيسًا بالوكالة، واعتراف نحو 50 دولة به، بينها الولايات المتحدة.