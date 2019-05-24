تعليق عضوية أربعة نواب انفصاليين من كتالونيا في البرلمان الإسباني

قرّر ​مجلس النواب​ الإسباني تعليق عضوية أربعة نواب انفصاليين من ​كتالونيا​ يُحاكمون بتهمة محاولة انفصال الإقليم في عام 2017، وكانوا انتخبوا وهم في السجن في نيسان الماضي.

ويتّهم النواب الأربعة بالعصيان لتنظيم استفتاء لتقرير المصير رغم حظر القضاء ذلك قبل اعلان استقلال إحدى أغنى مناطق اسبانيا في تشرين الأول 2017.

وبين هؤلاء نائب رئيس حكومة كاتالونيا السّابق أوريول خونكيراس، المتّهم الرّئيسي في المحاكمة التي بدأت في 12 شباط. وهو يُواجه عقوبةً بالسجن قد تصل إلى 25 عامًا في حال إدانته بالتمرّد وسوء استخدام الأموال العامّة في استفتاء العام 2017.