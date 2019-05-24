أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأنّه "تمّ تعيين مساعد الرئيس الإيراني في شؤون العلاقات الاجتماعية، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي السابق علي ربيعي، بمنصب المتحدث الرسمي باسم ​الحكومة الإيرانية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين علي ربيعي متحدثا باسم الحكومة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.