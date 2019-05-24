وزارة الخارجية: الإفراج عن اللبناني لقاط في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه تم الإفراج عن اللبناني عبود لقاط، وهو من بلدة رحبة في عكار.
وكان خطف يوم الثلاثاء الفائت ما بين مدينتي واري وبنين في نيجيريا، خلال تفقده الشركة اللبنانية التي يعمل لديها. وأشارت الخارجية إلى أنه بصحة جيدة.
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