وزارة الخارجية: الإفراج عن اللبناني لقاط في نيجيريا

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ أنه تم الإفراج عن اللبناني عبود لقاط، وهو من ​بلدة رحبة​ في عكار.

وكان خطف يوم الثلاثاء الفائت ما بين مدينتي واري وبنين في ​نيجيريا​، خلال تفقده الشركة اللبنانية التي يعمل لديها. وأشارت الخارجية إلى أنه بصحة جيدة.