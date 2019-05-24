شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مكافحة الإرهاب: الإخوان تعانى من الإفلاس.. ووعى المصريين هزم أكاذيبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن الإخوان الإرهابية تعانى حاليًا من إفلاس سياسى وفشل كبير، وهو سبب رئيسى فيما تقوم به من إعادة نشر صور وفيديوهات قديمة عن أحداث سابقة لإثارة البلبلة بها، وأنهم يحاولون الترويج للخارج إلى أن المجتمع المصرى يعيش حالة من عدم الاستقرار.



وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن وعى الشعب المصرى هزم أكاذيب الإخوان وفضحهم أمام الجميع، والجميع يعلم أن كلما تروجه كتائبهم وقنواتهم ومواقعهم ما هو إلا أكاذيب وفبركة واستمرار للنهج المضلل التى تسير عليه جماعة الإخوان لتفتيت المجتمعات المستقرة.



وتابع، أن الإخوان تحاول الشوشرة من خلال أكاذيبها على المشروعات الكبرى والإنجازات التى تتم، فمع كل افتتاحات لمشروعات ضخمة يتم خلق واصطناع أكاذيب لترويجها فى المجتمع المصرى.