أمين "دينية البرلمان" يطالب بإقرار قانون تنظيم الفتوى لمواجهة فتاوى التطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالى، الذى أوشك على الانتهاء.
وقال "حمروش"، لـ"الخليج 365"، إن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون ينظم الفتوى العامة ويحدد ضوابطها والجهات المنوط بها إصدار الفتاوى ومنح التصاريح لمصدر الفتوى، وهو ما ينظمه مشروع القانون الذى ناقشته لجنة الشئون الدينية وانتهت منه وأيدته كل المؤسسات الدينية.
وأضاف "حمروش"، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة سيواجه الفتاوى الشاذة والمتطرفة، ويحدد عقوبات لمن يصدر فتاوى من غير المتخصصين، لمنع إثارة البلبلة والفتنة فى المجتمع.
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