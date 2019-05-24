شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يطالب بتكثيف الحملات لإزالة إشغالات الطرق والميادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات المعنية فى الحكومة بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين لقانون الإشغالات على الطرق العامة، وإزالة كافة الإشغالات وأى تعديات على الطرق والشوارع والميادين، والقضاء على الفوضى والعشوائية، ومحاسبة أى مسئول مهمل أو مقصر.

وأضاف "عبد الواحد"، أن الإشغالات تعطل حركة المرور وتتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين وإزعاجهم، بالإضافة إلى تشويه النسق الحضارى، ولابد من تطبيق القانون بحسم لضبط الشارع وحماية المواطنين.