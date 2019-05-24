شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الصحفيين العرب" ينظم حفل إفطار بحضور كبار الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الاتحاد العام للصحفيين العرب، مساء اليوم الجمعة، حفل إفطار بالنادى الدبلوماسى، وذلك على هامش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة.

شارك فى حفل الإفطار، مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وحاتم زكريا عضو اتحاد الصحفيين العرب، ومحمد الحمادى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين بالإمارات، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد ونقباء الصحفيين العرب.













Advertisements































