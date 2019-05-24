القاهرة 36.. الأرصاد تعلن عودة استقرار الطقس غدًا وانتهاء الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود، غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 22 36

شبين الكوم 21 35

طنطا 20 34

دمنهور 20 30

الإسكندرية 20 26

بلطيم 21 27

مطروح 19 25

السلوم 15 25

سيوة 19 34

بورسعيد 22 28

دمياط 21 28

الزقازيق 19 34

الاسماعيلية 19 34

السويس 22 34

العريش 20 30

رفح 21 27

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رأس سدر 21 35

نخل 15 34

نويبع 27 36

طابا 24 35

كاترين 18 32

الطور 23 34

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 38

مرسى علم 26 35

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 38

أسيوط 26 40

سوهاج 26 42

قنا 26 43

الأقصر 27 44

أسوان 28 44

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 26 42

شلاتين 24 37

ابو رماد 25 35

حلايب 26 33

راس حدربة 26 33