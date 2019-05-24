نشرة الحوادث المسائية.. احتراق 48 بازارًا وجريمة الفجر في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، حظي بعضها باهتمام ومتابعة الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
حريق 48 بازارًا في شرم الشيخ
قال مصدر إن المعاينة المبدئية لموقع الحريق الذي نشب أمس بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ كشفت أن سببه "ماس كهربائي" حدث في التكييف المركزي.
جريمة الفجر
أنهت ربة منزل حياة زوجها بمشاركة عشيقها داخل شقتها بمنطقة الهرم.
"هاتف ثريا وترسانة أسلحة"
نجحت إدارة مكافحة المخدرات، في ضبط عنصر إجرامي بمطروح وبحوزته عدد كبير من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
لغز مقتل سائق توك توك
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان، في ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" وسرقته بمركز دراو بمحافظة أسوان.
تعذيب شاب في الصف
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على شاب به آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة في الجسم بمركز الصف جنوب المحافظة.
مأساةأسرة ليبية
أصيب رجل وزوجته الليبية و4 من أبنائهما، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بـ"طريق مصر - أسيوط" الزراعي.
تفحم طفلين
لقي طفلين مصرعهما في حريق بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في اندلاع حريق بشقة سكنية.
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