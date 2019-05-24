محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ش أ)
دعا الكاتب البريطاني كيفين مجواير، إلى عدم البكاء على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قائلا إن ضحاياها هم الجديرون بالدموع.
جاء ذلك تعليقا من مجواير، في مقال نشرته صحيفة الميرور البريطانية، على بكاء تيريزا ماي في خطاب أعلنت فيه، اليوم الجمعة، عن موعد تقديم استقالتها من زعامة حزب المحافظين الحاكم.
ورأى مجواير أن سِجِلّ ماي في رئاسة الحكومة يُظهِر قليلا من التعاطف إزاء الملايين الذين باتت حياتهم أسوأ على يديها.
وقال "دعونا لا نبكي من أجل ماي، وإنما من أجل الأعداد المتزايدة من الناس الذين اضطروا إلى الاعتماد في غذائهم على صدقات بنك الطعام؛ وعلى المزيد من الأطفال المبنوذين في الفقر؛ وعلى المرضى الذين يتألمون على قوائم خدمة الصحة الوطنية الطويلة؛ وعلى مَن تعرّضوا للسطو أو الطعن وأُنكِرَتْ عليهم العدالة بعد أنْ سرَّحتْ ماي 20 ألفا من رجال الشرطة".
واختتم مجواير "دعونا لا نبكي من أجل ماي، وإنما من أجل ضحايا عدم كفاءتها وسياسات حزب المحافظين".
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب بريطاني: لا تبكوا على ماي.. ضحاياها يستحقون دموعكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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