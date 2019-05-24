مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم في المخا غرب اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (أ ش أ)

قتل 4 مدنيين في انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي في قرية المبعوث بالزهاري شمال مدينة المخا غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، اليوم الجمعة ، أن أربعة أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية، وجميعهم في العشرينات من العمر، انفجر بهم لغم أرضي عندما اجتازوا طريقا يمر داخل إحدى المزارع التي حولتها ميليشيات الحوثي إلى حقل الغام.

Advertisements

وأضافت المصادر أن العبوة الناسفة انفجرت في الدراجة النارية، مما أدى إلى تحول أجساد الضحايا إلى أشلاء ممزقة.

وزرعت ميليشيات الحوثي المئات من الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والحقول الزراعية وداخل القرى السكنية في ريف المخا ومناطق الساحل الغربي، مما أدى إلى توقف ملاكها عن زراعتها ونزوح أغلب الأهالي إلى مناطق مجاورة.

وبحسب تقارير حقوقية، يعد اليمن من أكثر الدول معاناة من انتشار الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر عام 2014 ، وصنفتها بأنها من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض.