​التضامن: التدخل السريع ينقذ طفلتين من التسول في الحرارة المرتفعة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلقى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد بلاغا بشأن وجود طفلتين أعمارهما 6 شهور وعام ونصف بمنفذ الشاحنات الجمركي بصحبة والدتهما التي تتسول بهما، والطفلتين في حالة إعياء شديد بسبب الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة التضامن اليوم الجمعة أن الفريق استجاب للبلاغ، وتوجه لموقعه حيث تم تحرير محضر بالقسم ونقل الطفلتين وتسليمهما لمركز رعاية الأطفال المعثور عليهم نظرا لصغر سنهما.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.