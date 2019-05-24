يؤديان إلى الوفاة.. "طب الإسكندرية" تحذر من عقارين لإنقاص وزيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من خطورة تناول الشباب والسيدات لعقار "الأفدرين" لإنقاص الوزن و"الكورتيزون" لزيادة الوزن.

وأوضح مركز السموم في بيان له، إن هذين العقارين ليس لهما أي تأثير على تغيير الوزن، محذرًا من الوصفات مجهولة المصدر التي يجري ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة.

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وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بطب الإسكندرية، إن العقارين يسببان خطورة على كافة أجهزة الجسم قد تصل إلى الوفاة، من بينها قرح ونزيف الجهاز الهضمي.

وأشارت إلى تأثيرهما الضار على القلب والأوعية الدموية منها "عدم انتظام دقات وضربات القلب، الذبحة الصدرية، تضيق الأوعية مع ارتفاع ضغط الدم"، فضلا عن الإصابة بـ" الأرق، الارتباك، الهلوسة، الأوهام، جنون العظمة، العداء، الذعر، الإثارة".

وأضافت مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إلى تسبب العقارين في ضيق التنفس وخطر الإدمان وهشاشة العظام، بالإضافة زيادة خطر العدوى وبطء الشفاء من الجروح وقصور الغدة الكظرية.